Se cumplen 85 años del encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya

Hace 85 años, la tarde del 23 de octubre de 1940, Francisco Franco y Adolf Hitler celebraron una histórica reunión en la estación fronteriza de Hendaya, en la por entonces Francia ocupada por los nazis. Ambos mantuvieron una entrevista de largo alcance sobre el apoyo de España al Eje durante la Segunda Guerra Mundial. En las imágenes de archivo del NO-DO que registraron el encuentro se observa inicialmente a Hitler llegar en tren a Hendaya entre saludos y banderas nazis, para después verle esperar a Franco en el andén.