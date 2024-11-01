·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10990
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
4618
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
3648
clics
Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra
4180
clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"
4369
clics
El miedo cambia de bando
más votadas
584
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
416
Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]
374
Quirón da por hecho que ha ganado un contrato de 140 millones de euros para dirigir durante cinco años un laboratorio público donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños
466
En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa
358
Von der Leyen quiere recuperar el 'tope' ibérico al gas y al crudo en toda la UE para no romper el mercado como ocurrió en 2022
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
144
clics
Cumbia| Hey Trump! A España se respeta
En esta cumbia sonidera con ritmo contagioso y mensaje poderoso, la música se convierte en una voz que celebra la soberanía, el respeto entre naciones y la dignidad de los pueblos.
|
etiquetas
:
trump
,
españa
,
guerra
,
iran
3
1
3
K
16
politica
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
3
K
16
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vicus.
Mañana y tarde, cañita brava al facha sin descanso y sin cuartel hasta que les salgan sarpullidos en la piel. Son pocos y cobardes.
0
K
20
#2
wildseven23
Hasta los huevos de la IA.
0
K
15
#7
JungSpinoza
#2
este es el futuro que nos espera, a lo mejor una guerra termonuclear no esta tan mal.
0
K
13
#4
Dakaira
*
0
K
14
#5
vicus.
#4
No tanto, wey..
0
K
20
#6
Dakaira
#5
ahora ya no sé... Quizás me adelante se parece a otras que enviaron hoy
0
K
14
#3
Black_Diamond
Hey Grok, hazme un video musical sobre Trump y Pedro Sanchez en estilo Gimly para poder subir mañana al meneame.
0
K
13
#8
CharlesBrowson
Será por generos que tenemos en España, que tengan que usar "generos" allende de la mar oceana...
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente