edición general
4 meneos
144 clics
Cumbia| Hey Trump! A España se respeta

Cumbia| Hey Trump! A España se respeta  

En esta cumbia sonidera con ritmo contagioso y mensaje poderoso, la música se convierte en una voz que celebra la soberanía, el respeto entre naciones y la dignidad de los pueblos.

| etiquetas: trump , españa , guerra , iran
3 1 3 K 16 politica
8 comentarios
3 1 3 K 16 politica
vicus. #1 vicus.
Mañana y tarde, cañita brava al facha sin descanso y sin cuartel hasta que les salgan sarpullidos en la piel. Son pocos y cobardes.
0 K 20
wildseven23 #2 wildseven23
Hasta los huevos de la IA.
0 K 15
JungSpinoza #7 JungSpinoza
#2 este es el futuro que nos espera, a lo mejor una guerra termonuclear no esta tan mal.
0 K 13
Dakaira #4 Dakaira *
0 K 14
vicus. #5 vicus.
#4 No tanto, wey..
0 K 20
Dakaira #6 Dakaira
#5 ahora ya no sé... Quizás me adelante se parece a otras que enviaron hoy :hug:
0 K 14
Black_Diamond #3 Black_Diamond
Hey Grok, hazme un video musical sobre Trump y Pedro Sanchez en estilo Gimly para poder subir mañana al meneame.
0 K 13
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Será por generos que tenemos en España, que tengan que usar "generos" allende de la mar oceana...
0 K 8

menéame