La culpa es de los rusos: Bullrich acusó a espías de Putin por la grabación en Casa Rosada

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por la filtración de audios grabados en Casa Rosada y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela", pero sigue sin dar una respuesta sobre el contenido de las grabaciones. "No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dolar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiran audios grabados en la propia casa de gobierno".

| etiquetas: argentina , grabaciones , espías , rusia , venezuela
32 comentarios
Comentarios destacados:    
Ovlak #1 Ovlak
Chupito
#6 Pivorexico *
#1 Eso fijo , es conocida como "La borracha" :-P

"Le dicen borracha, ¿cuántas veces lo escuchó a eso?", le preguntó sin rodeos el periodista Eduardo Feinmann en una entrevista por LN+, a lo que la exministra de Seguridad respondió: "Todo el tiempo me lo dicen. Es increíble, en un país como el nuestro, porque una vez me agarraron con 0,51 (de alcohol en sangre)"
www.perfil.com/noticias/politica/bullrich-hablo-sobre-su-vinculo-con-e
Findeton #22 Findeton
#6 A la hoguera!
Deviance #24 Deviance
#6 La borracha?? jajajajja joder..... es la análoga de MAR , jajajaja
Deviance #23 Deviance
#1 xD xD xD xD
De su incompetencia en materia de seguridad ni mucho menos, me recuerda a cierto PPartido aquí en España.... no se Rick.....
Cuñado #5 Cuñado
Los rusos se comieron mis deberes.
Ortzi_ #7 Ortzi_
Puff, @Findeton explícame esto....
Findeton #10 Findeton
#7 Alguien grabó una reunión de gabinete en Casa Rosada (equivalente a la Moncloa). Eso es espionaje y es ilegal, los propios ministros dejan sus móviles en la entrada al entrar en Casa Rosada.
Ortzi_ #18 Ortzi_
#10 Es evidente que quien grabó los audios participaba en las reuniones. Es bien sabido que hay cuentas pendientes internas entre aliados de Milei. O también crees que a Spagnuolo lo grabó un ruso?
Allá tú si quieres seguir engañándote.
Findeton #20 Findeton *
#18 De hecho no es evidente que quien grabó los audios participase en las reuniones. De hecho no es evidente ni tan siquiera que la persona dueña del móvil fuera quien grabara los audios, podrían haber hackeado su móvil. En cualquier caso reitero que no se sabe si se grabó en un móvil porque de hecho los móviles por protocolo son confiscados al entrar en Casa Rosada... también a los propios ministros. Fue un acto de espionaje claramente.
#30 Deperdidos
#20 De espionaje donde la pillan acordando comisiones, que eso se te pasa, majo.
Findeton #32 Findeton *
#30 Lo que dices es un bulo, no hay ningún audio publicado donde Karina esté acordando ninguna comisión. El audio es de una grabación de una reunión de gabinete en Casa Rosada y lo publicado no incrimina a nadie, no dice nada ilegal o relevante la verdad. Pero el audio en sí es un acto de espionaje.
manuelpepito #2 manuelpepito
Echo en falta al gordo de Corea del norte en el ajo. No hay supervillano en el mundo que no quiera joder al honrado y cabal Milei
2 K 29
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro *
#2 Yo no tengo ninguna duda, detras de todo esto está Skeletor  media
#4 fasta
Con la ayuda del Joker y Lex Luthor
#3 jorgeesc
O sea que la culpa es de los rusos por haberles grabado y hecho públicas las grabaciones, no por haberlas manipulado.
Caso cerrado!
Findeton #11 Findeton
#3 Si alguien pone un micro en la Moncloa sería espionaje e ilegal, si. Los propios ministros dejan sus móviles en la entrada al entrar en Casa Rosada.
#28 Deperdidos
#11 Lo de que la han cogido en esas grabaciones pillando comisiones por corrupción te lo callas eh.:-D
Findeton #29 Findeton
#28 No, esas grabaciones que mencionas son diferentes. Hablas de grabaciones a Spagnolo, no a Karina Milei.
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro *
#3 para #_11
Vale, son grabaciones ilegales, ahora hablemos del contenido de las mismas...
Ah no, eso no :roll:
capitan__nemo #17 capitan__nemo
Como el problema de elespañol.
iñakiss #8 iñakiss
Cubazuela del norte contrató hackers rusos.
Ortzi_ #19 Ortzi_
#13 El gobierno de Milei según tú...  media
Findeton #21 Findeton
#19 No, pero si no hay pruebas no las hay, y si las hay enséñalas.
Ortzi_ #25 Ortzi_
#21 No te preocupes, de ésta también se van a $LIBRAr, pero engañar, no van a engañar a nadie
Findeton #26 Findeton
#25 Oh qué malos son los jueces que no te dan la razón a ti que sabes más que ellos. Eres un gran jurista.

/sarcasm
#31 Deperdidos
#21 Son casos aishlados
Alakrán_ #9 Alakrán_
Azuzar el enemigo exterior, un clásico.
Que te han pillado...
Findeton #13 Findeton *
#9 ¿Pillado con qué? Los segundos que han salido de la grabación en sí no implican ningún delito. De hecho sería raro que implicasen ningún delito porque es una grabación de una reunión de gabinete así que si hay algún delito implicaría a todo el gobierno por encubrimiento de delito. Lo cual es más bien improbable.

Lo que pasa es que los propios ministros dejan sus móviles en la entrada al entrar en Casa Rosada, esta grabación es espionaje y es una acción ilegal.
estemenda #12 estemenda *
Nos tiran piedras en cada acto que vamos
Unos desagradecidos, eso es lo que son Patri xD
Asnaeb #14 Asnaeb
Aquí falta la opinión de la "maestro" de instituto y el soplaplumas.
#27 arreglenenlacemagico
bueno si los pillan como a los de vaca muerta que avisen que es todo un show cuando putin los abraza mucho meneante se muere de envidia
