La culpa es de los rusos: Bullrich acusó a espías de Putin por la grabación en Casa Rosada

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por la filtración de audios grabados en Casa Rosada y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela", pero sigue sin dar una respuesta sobre el contenido de las grabaciones. "No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dolar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiran audios grabados en la propia casa de gobierno".