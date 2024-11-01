La culpa es de los rusos: Bullrich acusó a espías de Putin por la grabación en Casa Rosada

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por la filtración de audios grabados en Casa Rosada y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela", pero sigue sin dar una respuesta sobre el contenido de las grabaciones. "No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dolar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiran audios grabados en la propia casa de gobierno".
| etiquetas: argentina , grabaciones , espías , rusia , venezuela
"Le dicen borracha, ¿cuántas veces lo escuchó a eso?", le preguntó sin rodeos el periodista Eduardo Feinmann en una entrevista por LN+, a lo que la exministra de Seguridad respondió: "Todo el tiempo me lo dicen. Es increíble, en un país como el nuestro, porque una vez me agarraron con 0,51 (de alcohol en sangre)"
www.perfil.com/noticias/politica/bullrich-hablo-sobre-su-vinculo-con-e
De su incompetencia en materia de seguridad ni mucho menos, me recuerda a cierto PPartido aquí en España.... no se Rick.....
Allá tú si quieres seguir engañándote.
Caso cerrado!
Vale, son grabaciones ilegales, ahora hablemos del contenido de las mismas...
Ah no, eso no
/sarcasm
Que te han pillado...
Lo que pasa es que los propios ministros dejan sus móviles en la entrada al entrar en Casa Rosada, esta grabación es espionaje y es una acción ilegal.
Unos desagradecidos, eso es lo que son Patri