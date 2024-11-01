edición general
4 meneos
17 clics
El culo nos hizo humanos

El culo nos hizo humanos

Foco de atracción indiscutible, los artistas han sabido desde siempre que las nalgas actúan como un poderoso imán para nuestras miradas. Por eso sus desnudos siempre han sido especialmente concienzudos a la hora de tratar esa protruyente sección de nuestros cuerpos. Desde la belleza perfecta del trasero de La Venus del Espejo velazquiana a la maravilla gluteica del Perseo de Bevenuto Cellini, tengo que reconocer que esa doble curvatura que corona nuestra porción aboral (en el extremo opuesto a la boca) me parece un prodigio de la naturaleza.

| etiquetas: antropología , arte , medicina , curiosidades
4 0 0 K 52 cultura
2 comentarios
4 0 0 K 52 cultura
rogerius #2 rogerius *
Supercalipígicoeslomáspresioso… :troll:
0 K 18
azathothruna #1 azathothruna
Hundan a negativos a los que defiendan a las kardashian o a la jennifer lopez
0 K 15

menéame