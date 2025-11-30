edición general
Cuidado con el supuesto correo de la DGT reclamando 35,99 euros de multa por “aparcar indebidamente”: es una estafa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado de un nuevo phishing que suplanta su identidad en el que los estafadores reclaman el pago de una multa de 35,99 euros por supuestamente “haber aparcado indebidamente”. Se trata de un fraude. El phishing consiste en el envío de un correo electrónico por parte de ciberdelincuentes simulando ser una red social, banco o institución pública para robar información privada, realizar un cargo económico o infectar el dispositivo.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Qué dice el correo fraudulento. “Estimado conductor, la Dirección General de Tráfico (DGT) le informa que se ha generado una multa por aparcar indebidamente en una zona restringida. El importe de la multa es de 35,99. Para evitar un recargo del 50% y posibles acciones judiciales, le solicitamos realizar el pago con tarjeta de crédito. Tiene menos de 24 horas para pagar la multa”.

A mi personalmente me llego el sábado, ni lo abrí directamente lo borre.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
A través de sus redes sociales, la DGT ha aclarado que se trata de un nuevo intento de phishing y recuerda a la ciudadanía que “nunca” envía notificaciones ni por SMS ni por email. Pide a quienes reciban este mensaje que lo ignoren.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Me quedo más tranquilo.

Eso significa que el de 3599 € era de verdad.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Alguno/a habrá caído y lo abriría, hay esta el peligro.
