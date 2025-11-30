Cuidado con el supuesto correo de la DGT reclamando 35,99 euros de multa por “aparcar indebidamente”: es una estafa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado de un nuevo phishing que suplanta su identidad en el que los estafadores reclaman el pago de una multa de 35,99 euros por supuestamente “haber aparcado indebidamente”. Se trata de un fraude. El phishing consiste en el envío de un correo electrónico por parte de ciberdelincuentes simulando ser una red social, banco o institución pública para robar información privada, realizar un cargo económico o infectar el dispositivo.