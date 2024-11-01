Cuidado cuando le consultes a la IA tu enfermedad

Inés, ¿has visto? La inteligencia artificial ya diagnostica mejor que los médicos. Os vais a quedar sin trabajo. Unos con retintín, otros con preocupación genuina, y alguno con esa sonrisita de “te lo dije” que todos tenemos un cuñado que controla. Pues mira, resulta que justo esta semana se ha publicado un estudio en Nature Medicine (que no es precisamente la revista del barrio, es la Champions League de la investigación médica) que dice exactamente lo contrario. Y los datos son para sentarse.
Y, obviamente, en temas médicos es lo mismo.
Y llegamos a la segunda razón por la que la IA no va a sustituir a tu médico, y esta es la que nadie quiere mirar de frente: ¿quién se hace responsable cuando la IA se equivoca?"
Mando una foto y le preguntó a ChatGPT "De que es esta picadura"?
ChatGPT fue categórico "eso no es una picadura, es un herpes, ve al medico". Por lo visto acertó a la perfección hasta el tipo de herpes que era, confirmado posteriormente por el medico
Jamas os diré que confiéis ciegamente en el diagnostico de ChatGPT, pero diría que tampoco hay que dejar de considerarlo, y mas si no tienes nada mejor a mano