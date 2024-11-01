Cuidado cuando le consultes a la IA tu enfermedad

Inés, ¿has visto? La inteligencia artificial ya diagnostica mejor que los médicos. Os vais a quedar sin trabajo. Unos con retintín, otros con preocupación genuina, y alguno con esa sonrisita de “te lo dije” que todos tenemos un cuñado que controla. Pues mira, resulta que justo esta semana se ha publicado un estudio en Nature Medicine (que no es precisamente la revista del barrio, es la Champions League de la investigación médica) que dice exactamente lo contrario. Y los datos son para sentarse.