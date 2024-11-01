edición general
¿Por qué cuesta tanto ‘desengancharse’ de las redes sociales?

¿Se puede vivir sin redes sociales? Muchos jóvenes (un 30 %, según nuestro último estudio) se plantean eliminar estas aplicaciones de sus móviles o incluso llegan a hacerlo, pero no suele ser duradero. Durante unos días o semanas, quizá en época de exámenes, “resisten” sin TikTok o Instagram. Pero pasado un tiempo no tienen más remedio que volver si no quieren sentirse demasiado aislados. La “culpa” no es de ellos: es el sistema el que hace muy difícil vivir al margen.

DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Pq son adictivas...
YisasL #4 YisasL
Precisamente por esa razón llevo un tiempo trabajando en un experimento -que publiqué por aquí hace unos días-: una red social sin algoritmos ni “dopamina”, pensada solo para usar con familia y amigos.
Actualmente sólo hay versión web y os encontraréis con una red vacía hasta que invitéis a amigos.

Si alguno la quiere probar:
seucial.com
Código de invitación: 49Y2ULZ5
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Porque sino,no hay forma de acordarme del cumple de mis panas.
Spirito #3 Spirito *
Porque los yanquinejos no hacen más que provocarme a que les responda sus delirios. :troll:
