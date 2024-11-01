edición general
Cuerno Verde, el gran jefe comanche que desafió a España y murió en las faldas de las Rocosas en una historia de western

Durante décadas, los comanches fueron los señores de las llanuras, hasta que un gobernador nacido en Sonora ideó una ruta imposible para acabar con su jefe

comanches , western
4 comentarios
ehizabai
Al que le interesa profundizar, sin el habitual tono épico cargante en ciertos historiadores españoles al hablar del tema, recomiendo "El Imperio Comanche", del finlandés Pekka Hamalainen.
También tiene el mismo autor "El Continente Indígena" donde rompe en mil pedazos el relato rosa sobre lo malos y aniquiladores que eran los anglos comparados con los españoles, y analiza rigurosamemte las destrategias imperiales seguidas por ingleses, españoles, holandeses y franceses.…   » ver todo el comentario
Sinfonico
-Me he casado con una india
-Cómo se llama?
-Flor de azahar
-Es comanche?
-Sí, pero intercalada
Antipalancas21
Se la jugaron y cuerno verde paso a llamarse cuerno fallecido.
JoseRvValjean
#1 Cuerno quemado
