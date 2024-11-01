La Cuenca del Ebro necesita más de 9.600 millones de inversión para hacer frente a las sequías e inundaciones

Se precisan 8.687 millones de euros para atender demandas y 989 millones de euros para afrontar inundaciones. Además, 264.563 personas viven zonas inundables de mayor riesgo en la Cuenca del Ebro, tanto en los ámbitos fluviales como urbanos, especialmente en zonas donde la intensidad de los episodios extremos incrementa la vulnerabilidad frente a avenidas.