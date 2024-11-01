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La Cuenca del Ebro necesita más de 9.600 millones de inversión para hacer frente a las sequías e inundaciones

Se precisan 8.687 millones de euros para atender demandas y 989 millones de euros para afrontar inundaciones. Además, 264.563 personas viven zonas inundables de mayor riesgo en la Cuenca del Ebro, tanto en los ámbitos fluviales como urbanos, especialmente en zonas donde la intensidad de los episodios extremos incrementa la vulnerabilidad frente a avenidas.

| etiquetas: cuenca del ebro , sequías , inundaciones
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4 comentarios
3 0 0 K 30 actualidad
#1 hackerman
La otra opción es no construir en zonas inundables...ohh wait...olvidalo
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JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Por ese motivo apenas hay pueblos entre Tudela y Zaragoza que estén juntos al Ebro, en su mayoría es campo lo que se inunda con las crecidas.
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sotillo #4 sotillo
#2 Como en el Nilo pero sin pirámides
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estemenda #3 estemenda *
#1 A ver, tenemos ya 264.563 personas que viven en zonas inundables, ahora se trata de una labor de ingeniería.
... niveles de ejecución de las medidas previstas del 30%. Son factores a los que se suma la lentitud y falta de eficacia de los procesos de contratación pública
Además ponte a buscar ferrallas, encofradores y buenos encargados de obra, que son la base de todo y no los hay porque la generación que debía haberse convertido en oficiales dejó la obra hace treinta años para dedicarse a otras cosas.
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menéame