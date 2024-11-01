¿Cuél es el perfil de los migrantes que quieren entrar ahora a los Estados Unidos?

Aunque es mínima la llegada de migrantes, la realidad es que siguen llegando a la frontera, pero se trata de un grupo específico: personas que han sido deportadas tras el endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos. Hombres y mujeres que han reanudado el viaje que realizaron hace más de una década o más y que buscan reunificarse con sus familias. Aunque conscientes de la dificultad que eso representa, debido a a la estrecha vigilancia que se tiene en la frontera México-USA, la idea de volver con sus familias les da esperan