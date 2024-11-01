edición general
Los cubanos hacen sonar cazuelas en Matanzas y La Habana tras varios días de oscuridad

Los cubanos hacen sonar cazuelas en Matanzas y La Habana tras varios días de oscuridad

El reporte de la Unión Eléctrica augura otra jornada de apagón simultáneo en gran parte de Cuba.

Io76 #3 Io76
Se lo agradecen al imperio extranjero que les llevan jodiendo la vida más de 60 años.
#4 abogado_del_diablo
Por culpa del embargo docenas de veces condenado por la ONU tus amigos genocidas y los lamebotas como tú que estáis a su servicio, para ser aún más exactos.
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
67 años de oscuridad, para ser más exactos.
ElBeaver #2 ElBeaver
es facil de arreglar
#5 casicasi
Matonismo internacional. Los mismos que se quejan de que los inmigrantes vienen a robar. A esos mismos les parece bien someter a extorsión a un país entero ''porque no me gusta lo que haces''. Esos son los que dicen ''es fácil de arreglar''. Se lo podemos decir a una mujer en un callejón a oscuras, con una navaja al cuello. ''Es fácil de arreglar: dame lo que quiero''. ¿Porqué? Porque tengo la navaja. Esos mismos mandaron a la muerte a cientos de miles de niños en Iraq durante el bloqueo. Era fácil de arreglar. Los mismos de siempre.

Deberían hacertelo a tí, #2.
