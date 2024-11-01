·
Los cubanos hacen sonar cazuelas en Matanzas y La Habana tras varios días de oscuridad
El reporte de la Unión Eléctrica augura otra jornada de apagón simultáneo en gran parte de Cuba.
#3
Io76
Se lo agradecen al imperio extranjero que les llevan jodiendo la vida más de 60 años.
11
K
132
#4
abogado_del_diablo
Por culpa del embargo docenas de veces condenado por la ONU tus amigos genocidas y los lamebotas como tú que estáis a su servicio, para ser aún más exactos.
6
K
78
#6
SeñorPresunciones
Spam:
www.meneame.net/user/Macnulti_reencarnado/history
1
K
27
#1
Macnulti_reencarnado
67 años de oscuridad, para ser más exactos.
7
K
14
#2
ElBeaver
es facil de arreglar
0
K
7
#5
casicasi
Matonismo internacional. Los mismos que se quejan de que los inmigrantes vienen a robar. A esos mismos les parece bien someter a extorsión a un país entero ''porque no me gusta lo que haces''. Esos son los que dicen ''es fácil de arreglar''. Se lo podemos decir a una mujer en un callejón a oscuras, con una navaja al cuello. ''Es fácil de arreglar: dame lo que quiero''. ¿Porqué? Porque tengo la navaja. Esos mismos mandaron a la muerte a cientos de miles de niños en Iraq durante el bloqueo. Era fácil de arreglar. Los mismos de siempre.
Deberían hacertelo a tí,
#2
.
2
K
24
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Deberían hacertelo a tí, #2.