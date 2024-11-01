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Cuba y las lecciones de la historia

Cuba y las lecciones de la historia

Hay una lección que la historia repite constantemente,pero que muchos fingen ignorar: no se puede negociar con el imperialismo sin pagar un precio, y ese precio es la pérdida de soberanía,dignidad e independencia.Esto queda dramáticamente demostrado hoy en día por lo que está sucediendo en Irán.La presión militar y política ejercida por EEUU y sus aliados forma parte de una larga secuencia histórica: quienes cedieron,quienes aceptaron compromisos,fueron desmantelados progresivamente.Desde Irak hasta Libia y Siria, el guion siempre es el mismo.

| etiquetas: cuba , historia , eeuu , imperialismo , irán , libia , irak , siria
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3 comentarios
3 0 0 K 38 actualidad
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
#0 Vaya, ahora lahaine cree que Ucranai debería seguir luchando hasta derrotar a Rusia. Dado que "quienes cedieron,quienes aceptaron compromisos,fueron desmantelados progresivamente" (sic). :troll:
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ElBeaver #2 ElBeaver
Para La Haine, criticar las violaciones de derechos humanos en el segundo bloque es visto como una "traición" o una distracción de la lucha principal.
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ElBeaver #3 ElBeaver
En la práctica editorial de La Haine, la crítica a regímenes como el ruso, el iraní o el norcoreano es prácticamente inexistente, y cuando aparece, suele estar extremadamente matizada o supeditada a un marco de defensa frente a Occidente.

Su lógica se basa en el principio de "unidad antiimperialista": consideran que atacar a estos regímenes desde la izquierda es hacerle el juego a la propaganda de la OTAN y de Estados Unidos.

Aquí te detallo cómo manejan a cada uno:

1. El régimen…   » ver todo el comentario
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