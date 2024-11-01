Cuba y las lecciones de la historia

Hay una lección que la historia repite constantemente,pero que muchos fingen ignorar: no se puede negociar con el imperialismo sin pagar un precio, y ese precio es la pérdida de soberanía,dignidad e independencia.Esto queda dramáticamente demostrado hoy en día por lo que está sucediendo en Irán.La presión militar y política ejercida por EEUU y sus aliados forma parte de una larga secuencia histórica: quienes cedieron,quienes aceptaron compromisos,fueron desmantelados progresivamente.Desde Irak hasta Libia y Siria, el guion siempre es el mismo.