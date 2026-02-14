CUBA | La isla intenta resistir entre apagones, precios imposibles y una emergencia energética sin precedentes

La política de Donald Trump asfixia a Cuba. Los cubanos ya afrontaban una situación crítica, marcada por apagones constantes, una inflación inasumible y la falta de electricidad, que agrava aún más las dificultades cotidianas en el país. "Para nadie es un secreto la situación que vivimos", afirma Eladio Pérez, residente en La Habana. Su abuelo, de origen español, llegó a Cuba con tan solo seis años. Aunque la capital cubana vive una realidad algo menos dura que la de las provincias, no se libra de los apagones recurrentes.