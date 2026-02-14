edición general
CUBA | La isla intenta resistir entre apagones, precios imposibles y una emergencia energética sin precedentes

La política de Donald Trump asfixia a Cuba. Los cubanos ya afrontaban una situación crítica, marcada por apagones constantes, una inflación inasumible y la falta de electricidad, que agrava aún más las dificultades cotidianas en el país. "Para nadie es un secreto la situación que vivimos", afirma Eladio Pérez, residente en La Habana. Su abuelo, de origen español, llegó a Cuba con tan solo seis años. Aunque la capital cubana vive una realidad algo menos dura que la de las provincias, no se libra de los apagones recurrentes.

Spirito
Ya lo he dicho una y lo diré mil veces: tengo al Pueblo Cubano en mi corazón.

Ojalá les podamos ayudar y reciban ayuda.
5
sotillo
#2 Hasta la Victoria siempre
1
Fj_Bs
#6 Venceremos dicen ... sin dar la Fecha
1
A.more
Usando el hambre para hacerse con el mundo. Como se llama a esto?
1
#4 guillersk
#3 Realpolitik
1
aPedirAlMetro
#3 Fascismo norteamericano

"Este bloqueo, además de aumentar la presión sobre La Habana, ha venido acompañado de declaraciones de Washington, desde donde se aseguró que Cuba tiene "los días contados" por la falta de combustible, por lo que se espera que la crisis conduzca a "un cambio de régimen""

Esto causa muerte de civiles.
Crimen de guerra
1
sotillo
#5 Tal y como van quedará cubanos en Cuba y Estados Unidos serán des unidos
0
elgranpilaf
#3 Hijo de puta
0
#1 DotorMaster
Modo lectura.
1
#10 Troglobyte
Y dónde están los aliados coño? No hay nadie con cojones para empezar a enviar barcos con combustible y alimentos?
0

