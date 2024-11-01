Cuba:dignidad y resistencia  

Análisis de la situación y consecuencias del acoso y bloqueo de de Cuba durante más de 50 años, así como las muestras de resistencia de la población contra el imperialismo son manipuladas como protestas contra el "régimen". Una de ellas en las que los manifestantes gritan"esta calle es de Fidel"se presentan como protestas de "libertad". Con la participación del biólogo, bioquímico y analista internacional cubano Iramis Rosique Cárdenas.