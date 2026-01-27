edición general
Las cuatro graves agresiones que han hecho decir 'basta' a los sanitarios del Samur en Madrid

Tras el repunte de agresiones graves en los últimos tres meses, trabajadores y sindicatos reclaman más seguridad y protección durante sus intervenciones

Cehona #2 Cehona
Pues no veo yo interés en el Ayuntamiento por hacerles caso.:
gacetinmadrid.com/2026/01/27/pp-tumba-revision-protocolos-refuerzo-sam

Almeida está más preocupado en seguir como Pportavoz contra el sanchismo, que en resolver los problemas de sus ciudadanos.
1 K 23
sotillo #4 sotillo
#2 Es uno de los más activos en el grupo de golpistas “ El que pueda hacer que haga” dicen que su celula es de las más activas y sangrientas con las que cuenta la organización
0 K 11
elgranpilaf #3 elgranpilaf
A ver si tienen cojones de agredir a los verdaderos culpables: los políticos
0 K 11
#1 Katos
Seguro que esto con la falta de crispacion social va ha mejor.
0 K 8
Narmer #5 Narmer
Retirada del derecho a la asistencia sanitaria y a tomar por saco. Sobra gentuza en este mundo.
0 K 7

