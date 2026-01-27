·
Las cuatro graves agresiones que han hecho decir 'basta' a los sanitarios del Samur en Madrid
Tras el repunte de agresiones graves en los últimos tres meses, trabajadores y sindicatos reclaman más seguridad y protección durante sus intervenciones
|
etiquetas
:
samur
,
madrid
,
agresiones
,
sanitarios
,
protección
,
seguridad
6
1
0
K
77
actualidad
relacionadas
#2
Cehona
Pues no veo yo interés en el Ayuntamiento por hacerles caso.:
gacetinmadrid.com/2026/01/27/pp-tumba-revision-protocolos-refuerzo-sam
Almeida está más preocupado en seguir como Pportavoz contra el sanchismo, que en resolver los problemas de sus ciudadanos.
1
K
23
#4
sotillo
#2
Es uno de los más activos en el grupo de golpistas “ El que pueda hacer que haga” dicen que su celula es de las más activas y sangrientas con las que cuenta la organización
0
K
11
#3
elgranpilaf
A ver si tienen cojones de agredir a los verdaderos culpables: los políticos
0
K
11
#1
Katos
Seguro que esto con la falta de crispacion social va ha mejor.
0
K
8
#5
Narmer
Retirada del derecho a la asistencia sanitaria y a tomar por saco. Sobra gentuza en este mundo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
