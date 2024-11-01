Cuatro crías de gato muertas tras ser abandonadas en una maleta en Sanxenxo

Una maleta de viaje tirada en el lugar de Seixal, en la parroquia sanxenxina de Padriñán, reveló un trágico contenido: cuatro crías de gato, tres de ellas muertas en su interior. Una de las cuatro crías mostraba signos de vida, moviéndose de forma casi imperceptible, a pesar de su mal estado físico. La cría superviviente fue trasladada al veterinario, si bien a pesar de las atenciones médicas, falleció horas después. La Policía Local continúa ahora las pesquisas para dar con el autor, que podría ser responsable de un delito de maltrato anim...