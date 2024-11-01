Cuarenta años sin Mikel Zabalza, el joven navarro que murió tras ser torturado por la Guardia Civil en Intxaurrondo La versión oficial sostiene, todavía hoy, que Zabalza murió ahogado tras escaparse del reconocimiento de un supuesto zulo de ETA; tanto él y su familia han sido reconocidos como víctimas de la violencia policial por parte de los Gobiernos vasco y navarro
Apareció el cadaver en la misma zona en la que buzos de la cruz roja habían mirado dos días antes sin encontrar nada.
El agua de sus pulmones no coincidia con las muestras de agua del río.
En aquellos tiempos los torturadores estaban muy valorados...
Para mucho malnacido denunciar las torturas de la policía en Euskadi es equivalente a defender a ETA. Luego van de demócratas, cuando justifican los abusos policiales o las "brigadas políticas".