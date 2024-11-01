Cuarenta años sin Mikel Zabalza, el joven navarro que murió tras ser torturado por la Guardia Civil en Intxaurrondo La versión oficial sostiene, todavía hoy, que Zabalza murió ahogado tras escaparse del reconocimiento de un supuesto zulo de ETA; tanto él y su familia han sido reconocidos como víctimas de la violencia policial por parte de los Gobiernos vasco y navarro