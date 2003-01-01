·
6
meneos
18
clics
“Cuanto más pobres, más fácil aislarlas”: exmiembros del Opus Dei revelan modus operandi para captar a mujeres como servidumbre
Exmiembros de la jerarquía del Opus Dei revelan cómo se ejecutaba el plan para captar mujeres pobres como criadas y establecer un sistema de trabajo a costa de su fe.
opus dei
secta
captan mujeres
servidumbre
laicismo
laicismo
elGude
Cristianos, siempre demostrando que no han entendido una mierda de lo que decía Jesús.
UnbiddenHorse
Que buena gente siervos de Dios…
Hynkel
centrodocumentacion.psicosocial.net/wp-content/uploads/2003/01/las-tec
Todas las sectas hacen eso. Dos claves del libro de Steve Hassan.
Una, que es falso que se busque a gente completamente débil. Si eres tan débil que no hay nada que sacar de ti, la secta no va a perder el tiempo contigo. Y, por supuesto, te echará si te quedas sin energías y nada que ofrecer.
Otra, que buscan la manera de destruir tus defensas. Si ya eres débil de por sí, es obvio que es más fácil. Pero hay sectas capaces de derrotar a gente que en principio no es débil. Hassan también lo comenta en su libro: la única defensa que funciona aquí es conocer primero el ataque.
BoosterFelix
Hace poco he escrito un artículo en el que proveo una refutación radical de la religión.
Bien: pues incluso las IAs son incapaces de darse cuenta de que la religión queda completamente desmontada.
Si las IAs, con todo su entrenamiento, son incapaces de darse cuenta, imagínate las posibilidades que tendrá el proletario vasallo de bar de librarse de la religión, del capitalismo, de la monarquía, de la explotación y de la pobreza. Las mismas que un asno de dejar de ser explotado por el amo.
