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Cuánta proteína tienen los ostiones

Cuánta proteína tienen los ostiones

Los ostiones por si solos, y frescos, no tienen por qué hacer daño a tu salud. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su consumo conlleva ciertos riesgos. De acuerdo con Healthline y WebMD, una de las principales preocupaciones al comer ostiones es una intoxicación debido a que, comúnmente, se suelen consumir crudos. Además, pueden ser portadores de vibrios. A pesar de todos los riesgos para la salud para algunos grupos de población, los ostiones también son una gran fuente de nutrientes.

| etiquetas: proteína , ostiones
8 1 1 K 98 cultura
17 comentarios
8 1 1 K 98 cultura
Deviance #11 Deviance
Leyendo el envío, no me queda claro si el ostión es a mano abierta, un croché bien dirigido, o los que se da cada uno mismo en la vida.
Lo que si que tengo claro es que de ambos se aprende........
#0
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fofito #2 fofito
Un par de ostiones aportan las calorías necesarias para todo un día
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Spirito #6 Spirito *
#2 Sí, sí... además irradia de amor toda la zona con la onda expansiva.
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#13 rafeame
#2 y bajan el nivel de tontería.
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Doisneau #14 Doisneau
Aqui hay mas de uno que necesita urgentemente un buen ostion y no por falta de proteina precisamente :troll:
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cosmonauta #7 cosmonauta
A ver cuánto tarda en aparecer el maestro con el TOC de la h.

:-D :-D
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#10 username
Donde se ponga un bien bivalvo
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#1 Toponotomalasuerte
Qué buscas?
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#16 snubbe
#4 lo que te van a dar es un ostión y lo sabes.
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#17 Toponotomalasuerte
#4 en el primer cajón de la mesilla! Como vaya yo y lo encuentre!!
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Apotropeo #8 Apotropeo
Alimentan, dan calor en invierno y, en ocasiones, son el mejor maestro.
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buronix #5 buronix
Depende de la mala leche.
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neiviMuubs #3 neiviMuubs *
No me... no me, no me... no me. Que te... ¿que te, eh?

Y se van a dar.  media
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ronko #12 ronko
Te vas a comer tal ostión que va a tener hasta proteínas.
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#15 Tiranoc
No comas ostiones si eres un ciclado.
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menéame