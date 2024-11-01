Cuánta proteína tienen los ostiones

Los ostiones por si solos, y frescos, no tienen por qué hacer daño a tu salud. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su consumo conlleva ciertos riesgos. De acuerdo con Healthline y WebMD, una de las principales preocupaciones al comer ostiones es una intoxicación debido a que, comúnmente, se suelen consumir crudos. Además, pueden ser portadores de vibrios. A pesar de todos los riesgos para la salud para algunos grupos de población, los ostiones también son una gran fuente de nutrientes.