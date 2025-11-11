Cuando Tomasín, el "rambo de Tineo", concedió su primera (y única) entrevista tras salir de la cárcel: "Los árboles, los ríos y los prados... Criéme en la naturaleza, ye lo que me gusta

Tomás Rodríguez Villar, al que ahora vuelven a buscar en el monte tras denunciar su familia su desaparición, pasaba entonces su primer día en la casa familiar tras seis años de prisión por matar a su hermano: "De él recuérdolu como era, lo que hacía y todo eso. Hombre, alguna vez sí que discutimos, pero nada"