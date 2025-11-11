edición general
Cuando Tomasín, el "rambo de Tineo", concedió su primera (y única) entrevista tras salir de la cárcel: "Los árboles, los ríos y los prados... Criéme en la naturaleza, ye lo que me gusta

Cuando Tomasín, el "rambo de Tineo", concedió su primera (y única) entrevista tras salir de la cárcel: "Los árboles, los ríos y los prados... Criéme en la naturaleza, ye lo que me gusta

Tomás Rodríguez Villar, al que ahora vuelven a buscar en el monte tras denunciar su familia su desaparición, pasaba entonces su primer día en la casa familiar tras seis años de prisión por matar a su hermano: "De él recuérdolu como era, lo que hacía y todo eso. Hombre, alguna vez sí que discutimos, pero nada"

#2 Supercinexin
La España negra rural siempre te deja enganchado a la lectura. No creo que haya parangón en los países de nuestro entorno. Da para escribir mil novelas, todas basadas en hechos e historias familiares reales.
#1 Astur_
relacionadas
www.lne.es/occidente/2025/11/11/vuelven-buscar-monte-tomasin-rambo-123
Vuelven a buscar en el monte a Tomasín, "el rambo de Tineo": lleva desaparecido quince días
Helicóptero, perros, drones, bomberos y Guardia Civil rastrean la sierra aledaña al pueblo de La Llaneza, donde reside Tomás García Villar, quien saltó a la fama en 2011 después de permanecer 53 días huido tras matar a su hermano
#3 Kuruñes3.0
Menudo peligro suelto, espero que donde esté no haya ni cabras colega :-S
#4 Astur_
#3 De joven, en los años ochenta, los chavales se habían reído de él a placer. También lo hostiaban de vez en cuando.
La madre ya había muerto de cáncer poco antes del crimen. El padre, demenciado, falleció mientras el hijo menor estaba en prisión. La casa, donde antaño hasta las gallinas ponían huevos encima del televisor, una vivienda que no tuvo váter hasta 2011
