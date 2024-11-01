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Cuando sobrevivir no es el final: el envejecimiento acelerado del cerebro tras el cáncer infantil

Hoy cada vez más niños sobreviven al cáncer, y la mayoría alcanza la edad adulta. Sin embargo, para muchos de ellos la historia no termina con la remisión del tumor. Años e incluso décadas después del tratamiento, una proporción significativa de supervivientes presenta dificultades persistentes de atención, memoria y velocidad de procesamiento.

Estos problemas pueden afectar al rendimiento académico, al empleo y a la vida independiente. Son secuelas a menudo invisibles, pero especialmente llamativas porque aparecen en personas jóvenes.

| etiquetas: cáncer infantil , epigenética
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2 comentarios
1 1 0 K 24 ciencia
ahotsa #1 ahotsa *
Mala noticia... aunque falta ver relación causa-efecto.

Paper en Nature: www.nature.com/articles/s41467-025-65664-5
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RanaPaca #2 RanaPaca
Vaya, como si no hubieran tenido ya suficiente mala suerte en la vida
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menéame