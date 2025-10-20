Cuando Picasso fue detenido por el otro gran robo en el Louvre, el de 'La Gioconda'

La estrambótica sustracción de la obra maestra de Da Vinci y la no menos estrambótica detención del genio malagueño. El insólito robo de joyas históricas de valor incalculable del museo del Louvre, el más grande del mundo, tiene un cierto sabor a déjà vu. No es la primera vez que pasa algo que deja sin palabras a los periodistas. El 23 de agosto de 1911 los periódicos de París abrían sus portadas con una noticia bomba: el robo de La Giaconda en el Louvre. Uno de los primeros sospechosos, que llegó a ser detenido, fue un jovencísimo Pablo Ruiz..