¿Cuándo es el mejor momento para inseminar una vaca lechera?

La reproducción es uno de los pilares fundamentales en la rentabilidad de una explotación de vacas de leche. Cada día que una vaca permanece abierta supone una pérdida económica considerable: mayor consumo de alimento, menos litros de leche por día en leche, mayor riesgo de eliminación y una menor eficiencia global del rebaño. El parámetro clave para decidir cuándo inseminar una vaca es el número de días en leche, por la influencia que estos tienen en la producción.