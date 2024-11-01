La reproducción es uno de los pilares fundamentales en la rentabilidad de una explotación de vacas de leche. Cada día que una vaca permanece abierta supone una pérdida económica considerable: mayor consumo de alimento, menos litros de leche por día en leche, mayor riesgo de eliminación y una menor eficiencia global del rebaño. El parámetro clave para decidir cuándo inseminar una vaca es el número de días en leche, por la influencia que estos tienen en la producción.
Edit: Buah, pero acabo de darme cuenta que hasta aquí podemos discutir, abro debate:
Hablamos del “mejor momento para inseminar” como si estuviéramos afinando una máquina y no interviniendo sobre un ser vivo. El enfoque es puramente productivo: ciclos, ventanas óptimas, eficiencia. Pero detrás de ese lenguaje aséptico hay un cuerpo animal sometido a un proceso que no ha elegido.
No es un debate técnico aislado, es una cuestión ética.… » ver todo el comentario