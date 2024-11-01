Cuando Italia le declaró la guerra a la pasta [ENG]

Cuando uno piensa en pasta, piensa en Italia, y cuando piensa en Italia piensa en pasta. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, los futuristas y el gobierno fascista cargaron contra esa comida. Por extraño que parezca, el gobierno fascista prohibió la pasta en los año 30. Tras la iniciativa había ciertas razones. Algunas eran económicas, como el deseo de promover el arroz del norte de Italia, otras eran nacionalistas como el considerar antipatriótica la importación de trigo necesaria para producir la pasta
