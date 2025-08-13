edición general
6 meneos
85 clics

Cuando la ideología conservadora de una ‘tradwife’ choca con la realidad

"(...) ser antifeminista no es un escudo contra el poder masculino abusivo. Las nuevas memorias autopublicadas de Southern, This Is Not Real Life, son la historia de una ideología conservadora que choca con la realidad. El libro ha sido noticia por su afirmación de que Andrew Tate, un misógino irredento muy activo en internet acusado de trata de personas, la agredió sexualmente en Rumania en 2018. (Tate lo negó). Sin embargo, el libro es especialmente revelador por su descripción de los dolorosos intentos de Southern de amoldarse al arquetipo "

| etiquetas: feminismo , machismo , tradwifes , neorreaccionarismo
6 0 0 K 58 politica
5 comentarios
6 0 0 K 58 politica
Cuñado #2 Cuñado *
Esta crítica a la distopía neoconservadurista de las tradwifes tiene el doble valor de venir de una conocida promotora del movimiento y de ser formulada por alguien que sigue siendo un auténtico estercolero ideológico (lo cual la aleja de presuntos sesgos).

Si el prólogo de su biografía fue "¿Por qué no soy feminista?", su corolario es "Porque no fui feminista".
2 K 29
#4 harverto
La sumisión, como todo el rollo BDSM, está bien para un rato, pero no como estilo de vida.
0 K 13
#1 UNX
Hay algo independiente del sexo biológico y del género: ser gilipollas.
0 K 13
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#1 No te creas: el tipo de gilipollas que una persona es suele tener mucho que ver con su género, porque hasta para la manera de ser imbéciles mostramos comportamientos distintos. Pasa lo mismo con la clase social: el cayetano gilipollas no tiene mucho que ver con el gilipollas lumpen.
1 K 23
Guanarteme #5 Guanarteme
#3 Lo de tachar de "gilipollas" (una palabra que, personalmente, no me gusta usar porque considero que tiene un significado muy difuso) para aludir a fenómenos más profundos, me parecen ganas de simplificar, minimizar y evitar analizar un fenómeno.

"Gilipollas" realmente significa lo que le dé la gana al que emplea el término: desde no has respondido a mis expectativas, me has contrariado, tienes una forma de ser que me desagrada.... A tonto, estirado, mala persona, prepotente....

Una pabra baúl que por sí misma no explica nada, no como otros insultos.
0 K 12

menéame