Cuando la ideología conservadora de una ‘tradwife’ choca con la realidad

"(...) ser antifeminista no es un escudo contra el poder masculino abusivo. Las nuevas memorias autopublicadas de Southern, This Is Not Real Life, son la historia de una ideología conservadora que choca con la realidad. El libro ha sido noticia por su afirmación de que Andrew Tate, un misógino irredento muy activo en internet acusado de trata de personas, la agredió sexualmente en Rumania en 2018. (Tate lo negó). Sin embargo, el libro es especialmente revelador por su descripción de los dolorosos intentos de Southern de amoldarse al arquetipo "
| etiquetas: feminismo , machismo , tradwifes , neorreaccionarismo
Si el prólogo de su biografía fue "¿Por qué no soy feminista?", su corolario es "Porque no fui feminista".
