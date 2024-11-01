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¿Cuándo empezó Roma a dar comida gratis a sus ciudadanos?

¿Cuándo empezó Roma a dar comida gratis a sus ciudadanos?

Las primeras leyes sobre el grano fueron introducidas en el año 123 a. C. por Cayo Graco, ofreciendo grano subvencionado a precio bajo y fijo. Esta reforma tenía como objetivo aliviar la escasez de alimentos y desempleo que sufrían los crecientes pobres de la ciudad de Roma. La iniciativa de Graco se basó en un programa amplio de reforma agraria y empoderamiento popular, que desafió la autoridad del Senado y le granjeó acérrimos enemigos entre la élite romana. Con el tiempo, se convirtió en un sistema de distribución gratuita.

| etiquetas: comida , gratis , ciudadanos , roma
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6 comentarios
14 3 0 K 179 Roma
Andreham #1 Andreham
Un buen sistema que acabó corrompido y cuya propia naturaleza se debe única y exclusivamente a fallos sistemáticos del sistema romano.

Como siempre, el problema eran los más pudientes, como indica el artículo:

En Italia, los terratenientes dejaron de cultivar trigo y se centraron en los viñedos o los pastos para animales porque daban por sentado que el Estado importaría el grano de las provincias.
Esto debilitó la autosuficiencia agrícola de Italia e hizo que la capital dependiera de rutas

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#5 Eldelcable
#1 Hay quien tiene ideas algo mas extravagantes sobre la caída del imperio. Aquí un iluminado aduciendo que las causas fueron los inmigrantes y, ojo ahí, el socialismo. Never forget

www.youtube.com/watch?v=6PcaciZean4
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Cehona #6 Cehona
#1 Con la caida del muro de Berlín, no solo cayó el comunismo.
Siempre ha existido pan y circo.
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carakola #2 carakola
¿A Cayo Graco no lo asesinaron? O se me ha pasado a mi la mención.
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oceanon3d #3 oceanon3d *
Siglo I antes de cristo: o les daban comida o se comían a las elites.

Siglo XXI o nos dan comida (y todo lo necesario) a las masas o nos comemos a los hijos de puta acaparadores de riqueza.

Solo falta una chispa.
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Ripio #4 Ripio
#3 Lo llevas claro.
Estamos completamente domesticados.
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menéame