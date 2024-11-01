¿Cuándo empezó Roma a dar comida gratis a sus ciudadanos?

Las primeras leyes sobre el grano fueron introducidas en el año 123 a. C. por Cayo Graco, ofreciendo grano subvencionado a precio bajo y fijo. Esta reforma tenía como objetivo aliviar la escasez de alimentos y desempleo que sufrían los crecientes pobres de la ciudad de Roma. La iniciativa de Graco se basó en un programa amplio de reforma agraria y empoderamiento popular, que desafió la autoridad del Senado y le granjeó acérrimos enemigos entre la élite romana. Con el tiempo, se convirtió en un sistema de distribución gratuita.
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Como siempre, el problema eran los más pudientes, como indica el artículo:
En Italia, los terratenientes dejaron de cultivar trigo y se centraron en los viñedos o los pastos para animales porque daban por sentado que el Estado importaría el grano de las provincias.
Esto debilitó la autosuficiencia agrícola de Italia e hizo que la capital dependiera de rutas
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Siempre ha existido pan y circo.
Siglo XXI o nos dan comida (y todo lo necesario) a las masas o nos comemos a los hijos de puta acaparadores de riqueza.
Solo falta una chispa.
Estamos completamente domesticados.