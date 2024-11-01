¿Cuándo empezó Roma a dar comida gratis a sus ciudadanos?

Las primeras leyes sobre el grano fueron introducidas en el año 123 a. C. por Cayo Graco, ofreciendo grano subvencionado a precio bajo y fijo. Esta reforma tenía como objetivo aliviar la escasez de alimentos y desempleo que sufrían los crecientes pobres de la ciudad de Roma. La iniciativa de Graco se basó en un programa amplio de reforma agraria y empoderamiento popular, que desafió la autoridad del Senado y le granjeó acérrimos enemigos entre la élite romana. Con el tiempo, se convirtió en un sistema de distribución gratuita.