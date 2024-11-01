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Cuándo y dónde ver la primera lluvia de estrellas de la primavera

Cuándo y dónde ver la primera lluvia de estrellas de la primavera

El fenómeno astronómico será visible desde toda España y dependerá de las condiciones del cielo nocturno. La primavera no solo transforma paisajes, también trae consigo uno de los espectáculos más sugerentes del calendario astronómico: la lluvia de estrellas de las Líridas, un fenómeno que cada año invita a detenerse, mirar al cielo y redescubrir la magia de la noche. Se trata de un evento que puede contemplarse a simple vista desde gran parte del hemisferio norte.

| etiquetas: estrellas , astronomía , españa , primavera , líridas
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1 comentarios
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Estará nublado, da igual cuando leas esto.

:troll:
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