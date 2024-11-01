·
Cuando curar enferma: el día a día al límite de los médicos de guardia
Los médicos curan mientras se van quedando sin salud. Además de sufrir insomnio, ansiedad, agotamiento, al menos uno de cada diez ha llegado a tener pensamientos suicidas
salud
enfermedad
sanidad
burnout
actualidad
#1
taSanás
hacer 8 horas en la pública y luego ir a la privada, no genera problemas de salud? Qué caprichosa es la naturaleza
4
64
#5
imaginateca
#1
Depende de cómo se hagan las primeras 8 en la pública: especialidad, servicio, centro...
0
10
#3
cocolisto
La jornada legal máxima en el sector sanitario son 17 horas que se transforma en 24 por acuerdos entre los distintos sectores para disminuir el n° de días de trabajo.
Luego lloran.
1
32
#2
santofimia84_6279effa6e9
Trabajo a turnos de 12 horas en una fábrica (sector químico), y no de guardias, trabajando por la noche igual que por el día.
A un compañero lo despidieron y ahora está de celador y cuando en su primer día de noche le dijeron los nuevos compañeros "vamos a turnarnos para dormir" se quedó loco, me dice "tío que salgo del trabajo con las horas suficientes dormidas para irme al gimnasio"
2
26
#6
pitercio
Las guardias siempre les han molado más que el "trabajo a turnos". Igual hay que dar una vuelta completa al sistema con opciones que no resultan tan molonas.
0
16
#4
mecheroconluz
Sin querer quitar razón a sus quejas, insomnio, ansiedad y agotamiento lo sufre cualquier trabajador de cualquier sector.
0
10
