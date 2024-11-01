Cuando el caos de Rodalies de 2007 movilizó a cientos de miles de catalanes

Usuarios resignados que ven cómo, constantemente, problemas de todo tipo afectan al servicio de Rodalies de Renfe. Hasta el punto de que, en algunos tramos, se producen cortes que se intentan paliar con la contratación de autobuses. La red ferroviaria estatal en Catalunya de uso cotidiano acumula años de desinversión y su estado ha ido degradándose, generando un creciente malestar ciudadano y un magma de críticas de sectores políticos, sociales o económicos. El PSC, que preside la Generalitat, comprueba cómo la situación le supone un desgaste p