Cuando el caos de Rodalies de 2007 movilizó a cientos de miles de catalanes

Usuarios resignados que ven cómo, constantemente, problemas de todo tipo afectan al servicio de Rodalies de Renfe. Hasta el punto de que, en algunos tramos, se producen cortes que se intentan paliar con la contratación de autobuses. La red ferroviaria estatal en Catalunya de uso cotidiano acumula años de desinversión y su estado ha ido degradándose, generando un creciente malestar ciudadano y un magma de críticas de sectores políticos, sociales o económicos. El PSC, que preside la Generalitat, comprueba cómo la situación le supone un desgaste p

Dudo que tras la espantada de los políticos después de que millones de ciudadanos saliesemos a la calle por el procés se consiga que los catalanes volvamos a creer en los políticos... no creo que volvamos a salir ni por rodalies, ni por la vivienda ni por nada, han conseguido desencantarnos totalmente.

Habría que felicitarlos si considerase que son tan inteligentes como para haberlo hecho aposta, pero ni para eso sirven.
