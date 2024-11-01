Cuando la ausencia de cultura democrática iguala a los antagonistas: historia de sendas iniciativas tuiteras pidiendo mi defenestración

Cuando se habla de teoría de la justicia no se habla de abstracciones inofensivas. Se habla de la relación entre Derecho y justicia, de si existen principios elementales que deberían inspirar toda norma jurídica para que esta pueda cumplir con cierta decencia su función de ordenar la convivencia social. Y se habla también de lo que ocurre cuando la ley traiciona esos principios: de si la desobediencia civil está justificada, de si hay situaciones límite en las que incluso la resistencia frente a una ley profundamente injusta deja de ser un tabú