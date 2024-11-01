edición general
Cuáles son las 5 ciudades más avanzadas tecnológicamente del mundo

Desde el transporte impulsado por la inteligencia artificial hasta una vida sin efectivo. Estas son las cinco ciudades que contienen los centros de innovación líderes, por su tecnología de vanguardia y su ingenio cotidiano, según el Índice Global de Innovación. Entre el rápido auge de la inteligencia artificial, los autos autónomos y la energía verde, la innovación avanza más rápido que nunca. Nuevos inventos y patentes emergen en ciudades de todo el mundo, pero hay algunos lugares que destacan por impulsar avances mayores.

Es decir, que meten todas juntas a tres ciudades de China pero luego separan a Los Ángeles y San Francisco. Así hay dos americanas por una China. No se Rick... si juntas unas, junta las otras que también están en el mismo estado.

Y aún así, ¿Los Angeles? Me gustaría saber como hacen esa baremo
Sin leer la noticia: Shanghai, Shenzheng, San Francisco, Tokio y ¿alguna ciudad china de la que nunca he oido hablar?

Edito: Tras leer por encima:

1. Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, 2. Tokyo-Yokohama, 3. San Jose-San Francisco, 4. Pekín y 5. Seúl. Shanghai-Suzhou estaba en el séptimo lugar. Me soprende un poco que Pekín esté por sobre Seúl.
#1 leyéndola:
1. Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou
2. Tokyo-Yokohama
3. San Jose-San Francisco
4. Pekín
5. Seúl
6. Shanghai-Suzhou
7. Nueva York
8. Londres
9. Boston, Cambridge
10. Los Ángeles

Prometía 5 el titular y dan 10. No sé que opinar de esta lista si el que la escribe sabe enumerar y no contar.
#2 #1 Vuestro trabajo de ahorradores de clicks no está pagado aunque, hay que darle un bono a #2 que se leyó la noticia entera ;)
Viva China!
