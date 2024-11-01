Cuáles son las 5 ciudades más avanzadas tecnológicamente del mundo

Desde el transporte impulsado por la inteligencia artificial hasta una vida sin efectivo. Estas son las cinco ciudades que contienen los centros de innovación líderes, por su tecnología de vanguardia y su ingenio cotidiano, según el Índice Global de Innovación. Entre el rápido auge de la inteligencia artificial, los autos autónomos y la energía verde, la innovación avanza más rápido que nunca. Nuevos inventos y patentes emergen en ciudades de todo el mundo, pero hay algunos lugares que destacan por impulsar avances mayores.
Y aún así, ¿Los Angeles? Me gustaría saber como hacen esa baremo
Edito: Tras leer por encima:
1. Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, 2. Tokyo-Yokohama, 3. San Jose-San Francisco, 4. Pekín y 5. Seúl. Shanghai-Suzhou estaba en el séptimo lugar. Me soprende un poco que Pekín esté por sobre Seúl.
