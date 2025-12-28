¿Cuál es el papel de Colombia en el narcotráfico mundial?

Colombia está inmersa en una disputa cada vez mayor con Estados Unidos por una serie de ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental —inicialmente dirigidos contra Venezuela— que, según Washington, tienen como objetivo a narcotraficantes. A medida que se ha intensificado la contienda, el presidente Donald Trump ha calificado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de “líder ilegal del narcotráfico” y ha advertido este mes de que él podría ser “el próximo”. Petro ha contraatacado diciendo que Trump “no merece más sino la cárcel