Cs presentará una moción con un independiente para ir a elecciones si fracasa Sánchez

Ciudadanos promoverá otra moción de censura, con un "independiente como candidato a presidente" del Gobierno, y con el único cometido de disolver las Cortes y convocar elecciones en otoño, si la de Pedro Sánchez no prospera y Rajoy no se aviene a sacar las urnas. Con este golpe de efecto, Albert Rivera no sólo recupera la iniciativa política -en manos del PSOE desde el viernes- sino que condiciona el desarrollo de las negociaciones aún no emprendidas por el dirigente socialista.