La cruzada de un senador de California para que las empresas fósiles paguen el aumento de los seguros por el clima extremo

Elisa Jacobs Nixon y Rasheed Ali son dos sobrevivientes del incendio de Altadena, el barrio al noreste de Los Ángeles (California) que ardió por completo el 7 de enero de 2025. Aquel fuego, exacerbado por el cambio climático, según los estudios de atribución, provocó una de las catástrofes más devastadoras de la historia de esta región estadounidense: 30 muertos, 6.746 viviendas destruidas y miles de millones de dólares en pérdidas. Elisa y Rasheed lograron salir de sus casas. Escaparon de la muerte. Pero lo perdieron todo.