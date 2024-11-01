edición general
La Cruz del Quemadero y la memoria de la Inquisición en Madrid

[...] La casualidad acaba probablemente de descubrir una horrenda huella del negro tribunal [...] al hacer unos desmontes para regularizar la rasante y alinear la Ronda hasta la que fué puerta de Bilbao, han aparecido grandes fajas negras horizontales, irregulares [...] son de carbón pulverizado, grasiento, y entre ellas se encuentran algún hueso y algún trozo de soga carbonizada.[...] Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 12 de abril de 1869.

uyquefrio #1 uyquefrio
Hace un tiempo leyendo partes del atlas de Coello me preguntaba porque, en tablas y datos estadísticos, diferenciaba vecinos y almas hasta que lo he visto explicado en este artículo. Gracias #0.
