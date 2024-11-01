La cruz de los caídos de Dueñas y la Ley de Memoria Democrática

Recuperemos la historia de Dueñas (Palencia). Tenía en 1936 una población aproximada de 3.000 personas y un gobierno municipal presidido por un alcalde socialista. Cuando entran los fascistas en Dueñas, después del golpe militar del 18 de julio de ese año, asesinan a 125 personas aproximadamente, 25 de ellas mujeres y cinco concejales. Esta brutal represión dejó a más de 200 niños huérfanos. Los mismos que asesinaron a sus padres, obligaban a esos niños a enviar cartas de agradecimiento al ayuntamiento.