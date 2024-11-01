Crucial es una víctima del apetito de la IA por la RAM. (ENG)

Micron Technology está reduciendo su marca Crucial, dirigida al consumidor, para centrarse en suministrar RAM y otros componentes a la industria de la inteligencia artificial. La empresa tiene previsto seguir comercializando la RAM y los dispositivos de almacenamiento Crucial hasta febrero de 2026, y seguirá prestando el servicio de garantía y asistencia técnica para sus productos Crucial existentes incluso después de dejar de venderlos directamente a los consumidores.