Crucial es una víctima del apetito de la IA por la RAM. (ENG)

Micron Technology está reduciendo su marca Crucial, dirigida al consumidor, para centrarse en suministrar RAM y otros componentes a la industria de la inteligencia artificial. La empresa tiene previsto seguir comercializando la RAM y los dispositivos de almacenamiento Crucial hasta febrero de 2026, y seguirá prestando el servicio de garantía y asistencia técnica para sus productos Crucial existentes incluso después de dejar de venderlos directamente a los consumidores.

Veelicus #1 Veelicus
Yo acabo de ampliar el portatil de 16 a 32 gb, porque me tendra que durar 3-4 años mas.
Los precios se van a disparar el año que viene y el proximo al menos
#2 soberao
#1 O revienta la burbuja de la AI y te la regalan, como cuando no había tarjetas graficas por el minado de Ethereum y cambió y ya no se podía minar, que de repente todo el mundo las puso en venta.
ccguy #3 ccguy
#1 el mio tiene 96 GB porque era lo máximo soportado oficialmente... Menos mal que me dejé llevar.
