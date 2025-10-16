Cronos: The New Dawn: ¿Difícil? 5 recomendaciones para sobrevivir en el survival horror más exigente

Estamos acostumbrados a que en los videojuegos nos lo den todo mascado. Llevamos unos años y generaciones que los videojuegos te llevan de la mano: vida que se regenera automáticamente, misiones que te dicen por dónde tienes que ir para completar el objetivo, y así entre otras cosas más de ayudas. Quedan lejos las generaciones en el que daban igual que un juego durara 7 horas o tuviera 5 misiones, porque seguramente no lo terminábamos hasta dentro de varios días, y todo por su dificultad...