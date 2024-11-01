Entre todos los incunables que conocemos hay uno que destaca por tener sustancialmente más ilustraciones que ningún otro: Las Crónicas de Núremberg. Las Crónicas de Núremberg es un libro que publicó Hartmann Schedel en 1494. Relata la historia de la humanidad, desde la creación hasta el año 1492. Cuando pensamos en un libro de historia europeo de finales del siglo XV, tenemos que entender que aún tenían toda la herencia del pensamiento europeo medieval.