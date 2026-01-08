edición general
Crónica de ASSA 2026 [en]

ASSA es una conferencia de economistas de todo el mundo, organizada por la Asociación Americana de Economía. (AEA). Cada año asisten miles de personas y hay cientos de sesiones y documentos. Además de teoría económica convencional hay grupos heterodoxos como la Unión para la Economía Radical (URPE). El envío ofrece la primera parte de la crónica; la segunda parte en este enlace: thenextrecession.wordpress.com/2026/01/11/assa-2026-part-two-the-heter

rogerius #1 rogerius *
Hay traducción de las dos partes de la crónica original aquí: sinpermiso.info/textos/cronica-de-assa-2026

Por supuesto, se habló de la IA y de China —entre muchas otras cuestiones. :troll:
Findeton #2 Findeton
Crónica de trasnochados marxistas que no saben qué es la ley de la oferta y la demanda. Poco relevante diría yo.
rogerius #3 rogerius *
#2 Ni siquiera has leído el artículo. Pero ahí estás, a dar la murga.

¿Resentido porque no te hago casito? ¿Es por eso que votas negativo mis envíos?
Findeton #4 Findeton
#3 Desgraciadamente sí lo he leído, y dicen muchas tonterías sobre el "plusvalor" y demás tonterías trasnochadas marxistas. Lo dicho, siguen sin reconocer que en 1871 Carl Menger escribió el libro Principios de Economía que describe la teoría subjetiva del valor, aka marginalismo, que todo el resto de economistas desde entonces da por aceptada y por tanto la teoría del valor trabajo en la que basa Marx toda su teoría es simplemente eso, una fumada.
