Crónica de ASSA 2026 [en]

ASSA es una conferencia de economistas de todo el mundo, organizada por la Asociación Americana de Economía. (AEA). Cada año asisten miles de personas y hay cientos de sesiones y documentos. Además de teoría económica convencional hay grupos heterodoxos como la Unión para la Economía Radical (URPE). El envío ofrece la primera parte de la crónica; la segunda parte en este enlace: thenextrecession.wordpress.com/2026/01/11/assa-2026-part-two-the-heter
Por supuesto, se habló de la IA y de China —entre muchas otras cuestiones.
¿Resentido porque no te hago casito? ¿Es por eso que votas negativo mis envíos?