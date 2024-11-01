Críticas en el PP a la decisión de provocar una sucesión de elecciones autonómicas tras el auge de Vox

Las encuestas, cuando María Guardiola, en Extremadura, y Azcón en Aragón, decidieron convocar elecciones, no reflejaban lo que ha terminado pasando. Ha sido en el transcurso entre la convocatoria y los comicios cuando los trackings han ido reflejando que el PP se estancaba y Vox subía más. En diciembre, lo achacaron a la campaña de la líder extremeña, de perfil bajo, ausentándose de entrevistas y debates, y con una confrontación evidente con Vox...
Cuando salieron del PP a resultado que les esta saliendo la jugada bien, porque en vez de arriconar la gente los discursos extremistas y repudiarlos, cada vez ganan más espacio e influencia.
Y de criticar a la víbora y su manipulación del caso acoso alcalde de Móstoles, a parte de echarle la culpa al PSOE hay algo más?
La gente no quiere la copia barata (PP) quiere el original (VOX)
Esta estrategia de Feijó es cuanto menos cuestionable. Es otro Rajoy, no hace nada, espera que simplemente llegado el momento VOX comience a bajar en las encuestas, no tiene plan ni estrategia.
De esa manera los postulados más retrogrados y lesivos ganan peso y relevancia.
Misión cumplida para el PP, que es lo que siempre ha querido.
Han desviado tanto el tema que la gente cada vez ve menos peligroso a gentuza que no cumple las leyes básicas:
Apología permanente de la dictadura, mentiras constantes, negación de la realidad palmaria, cambio climático, odio contra todo; Misiginia, Homofobia,… » ver todo el comentario
O me votáis a mí y favoreceis un gobierno del PP o viene VOX.
Eres un ignorante porque no sabes lo que eso supone.
Con todo respeto, estoy muy cansado de gente que blanquea a gentuza antidemocratica que actua como caballo de Troya desde dentro de las instituciones con el único fin de destruirlas.
Que recentralices competencias no garantiza que tengas nada mejor, probablemente sea peor.
Esta gentuza le encantaría volver a la dictadura.
Que mala es la ignorancia.
Yo por ejemplo veo perfecto recentralizar competencias. Mi comunidad vecina no tiene porqué tener mejor sanidad o educación porque mi presidente de turno sea un panoli