Críticas en el PP a la decisión de provocar una sucesión de elecciones autonómicas tras el auge de Vox

Las encuestas, cuando María Guardiola, en Extremadura, y Azcón en Aragón, decidieron convocar elecciones, no reflejaban lo que ha terminado pasando. Ha sido en el transcurso entre la convocatoria y los comicios cuando los trackings han ido reflejando que el PP se estancaba y Vox subía más. En diciembre, lo achacaron a la campaña de la líder extremeña, de perfil bajo, ausentándose de entrevistas y debates, y con una confrontación evidente con Vox...