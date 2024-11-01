edición general
Críticas en el PP a la decisión de provocar una sucesión de elecciones autonómicas tras el auge de Vox

Las encuestas, cuando María Guardiola, en Extremadura, y Azcón en Aragón, decidieron convocar elecciones, no reflejaban lo que ha terminado pasando. Ha sido en el transcurso entre la convocatoria y los comicios cuando los trackings han ido reflejando que el PP se estancaba y Vox subía más. En diciembre, lo achacaron a la campaña de la líder extremeña, de perfil bajo, ausentándose de entrevistas y debates, y con una confrontación evidente con Vox...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Por eso en Aragón la estrategia fue opuesta, como adelantó ECD. Acudir a entrevistas y debates, y terminar la campaña con Vito Quiles. Pero tampoco ha funcionado. En el PP admiten que ninguno de los dos líderes habría convocado si llega a conocer estos resultados.
#6 Suleiman
Muy listos no son escogiendo las fechas...
Connect #4 Connect
Es que es alucinante. Mientras Feijoo va diciendo que el PSOE se está desgastando, no ce que el PP también. Que aquí el único que gana es VOX.
Skiner #10 Skiner *
#4 En el fondo eso no les importa, la gente de VOX estuvieron muchos años dentro del PP.
Cuando salieron del PP a resultado que les esta saliendo la jugada bien, porque en vez de arriconar la gente los discursos extremistas y repudiarlos, cada vez ganan más espacio e influencia.
Kantinero #7 Kantinero
El auge de Vox es el auge del PP de haberlos alimentado con leche envenenada desde hace 20 años cuando les parecían chiquillos traviesos
Y de criticar a la víbora y su manipulación del caso acoso alcalde de Móstoles, a parte de echarle la culpa al PSOE hay algo más?
Skiner #3 Skiner *
Ya puestos a echarse al campo de la ultraderecha.
La gente no quiere la copia barata (PP) quiere el original (VOX)  media
#5 Eukherio *
#3 Si lo peor es que cada día ves al PP insistiendo más en copiar lo que pueden de Vox. En estas se llevaron a Quiles y a los Meconios, en las próximas a saber qué intentan traer. Después siempre les pasa lo mismo, que lo que sea que le roban al PSOE lo pierden de los que se van a Vox, con lo que al final llevan dos elecciones convocadas por ellos y les ha salido negativo el saldo de escaños.
#8 user31
La ultraderecha no ha acabado con los partidos de izquierda, ha acabado con los partidos de derecha tradicionales, desde los conservadores británicos, los republicanos americanos o la derecha francesa.
Esta estrategia de Feijó es cuanto menos cuestionable. Es otro Rajoy, no hace nada, espera que simplemente llegado el momento VOX comience a bajar en las encuestas, no tiene plan ni estrategia.
Skiner #12 Skiner *
#8 La estrategia ha sido clara desde el principio. mover la brújula cada vez más a la derecha.
De esa manera los postulados más retrogrados y lesivos ganan peso y relevancia.
Misión cumplida para el PP, que es lo que siempre ha querido.
Han desviado tanto el tema que la gente cada vez ve menos peligroso a gentuza que no cumple las leyes básicas:
Apología permanente de la dictadura, mentiras constantes, negación de la realidad palmaria, cambio climático, odio contra todo; Misiginia, Homofobia,…   » ver todo el comentario
#2 Almirantecaraculo
Está haciendo la misma del PSOE, para atraer a los votantes más conservadores del PSOE.
O me votáis a mí y favoreceis un gobierno del PP o viene VOX.
Skiner #14 Skiner *
#13 Si tu crees que una gentuza que cree que lo mejor sería volver a la dictadura es el camino.
Eres un ignorante porque no sabes lo que eso supone.
Con todo respeto, estoy muy cansado de gente que blanquea a gentuza antidemocratica que actua como caballo de Troya desde dentro de las instituciones con el único fin de destruirlas.
Que recentralices competencias no garantiza que tengas nada mejor, probablemente sea peor.
#9 yokitolakaka
Yo prefiero votar a vox que al pp... Total peor no pueden hacerlo
Skiner #11 Skiner *
#9 Siempre se puede hacer peor... :wall:
Esta gentuza le encantaría volver a la dictadura.
Que mala es la ignorancia.
#13 yokitolakaka
#11 no puedes llamar ignorante al que no piense como tú.

Yo por ejemplo veo perfecto recentralizar competencias. Mi comunidad vecina no tiene porqué tener mejor sanidad o educación porque mi presidente de turno sea un panoli
