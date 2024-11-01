La crítica de la prensa inglesa a Marcos Llorente: "Es más amenaza para la salud pública que para la defensa del Arsenal"

El Atlético de Madrid recibe al Arsenal en el Metropolitano este miércoles para disputar la ida de las semifinales de la Champions. Uno de los jugadores que tiene garantizado su puesto en el once inicial de Diego Simeone es Marcos Llorente. El internacional español se ha convertido precisamente en el foco de la prensa inglesa en las últimas horas. El periódico británico The Telegraph ha publicado un extenso artículo en el que habla de Llorente como "el mayor conspiranoico del fútbol" y "una amenaza para la salud pública".
| etiquetas: marcos , llorente , prensa , inglesa , amenaza , atletico de madrid
Para huevos bien puestos el primer pescador noruego que se echó cremita Neutrogena en las manos delante de sus compañeros.
PD tras el partidazo de anoche a ver quién se come hoy un partido del Cholo.