La crítica de la prensa inglesa a Marcos Llorente: "Es más amenaza para la salud pública que para la defensa del Arsenal"

El Atlético de Madrid recibe al Arsenal en el Metropolitano este miércoles para disputar la ida de las semifinales de la Champions. Uno de los jugadores que tiene garantizado su puesto en el once inicial de Diego Simeone es Marcos Llorente. El internacional español se ha convertido precisamente en el foco de la prensa inglesa en las últimas horas. El periódico británico The Telegraph ha publicado un extenso artículo en el que habla de Llorente como "el mayor conspiranoico del fútbol" y "una amenaza para la salud pública".