Crisis en Vox de Murcia: Abascal se plantea quitarle la presidencia a Antelo

La vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis, trasladó ayer en persona al líder territorial sus intenciones de 'reiniciar' el partido.

Marisadoro
Se pelean por el reparto del botín, pasa en todas las películas.
tul
#4 no hay honor entre ladrones xD
skaworld
Son purgas sanas
Déjalos que purguen como ellos purgan, si los fascistas purgan y le pegan un poquito a la disciplina de partido vertical o purgan y le pegan un poquito al "quien se mueva no sale en la foto", ¡pues déjalos!

pitercio
Van a faltar churros para echarles.
Tensk
Lo sustituirán por alguien peor. Pero por lo poquísimo que le he oído a este, hacerlo peor está complicado.
fremen11
Lo que falta es autocrítica xD xD xD
josde
Muchos reinicios de depuración esta haciendo Rabascal
Barriales
#1 en cuanto esté amortizado el hormonado zangascal, el purgado sera el.
Le harán un casado o un naranjito.
La_patata_española
Je va a i ante-lo previsto.
aupaatu
Parece que la ultraderecha se ha contagiado de virus de la liberacion de judea, pero en la versión chiringuito para pillar cacho en el reparto de los financiadores descontentos con el lider supremo
