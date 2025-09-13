La crisis de la vivienda, prioridad doméstica de la UE en el nuevo curso político

El precio de la vivienda en la UE aumentó un 48% entre 2015 y 2023. "Los ciudadanos locales están siendo expulsados de nuestras ciudades. Esto es inaceptable. Necesitamos devolver las ciudades a los ciudadanos". "Ya no solo afecta a los más vulnerables sino que son también los jóvenes, familias y personas trabajadores con sueldos normales". El impacto que la emancipación tardía conlleva bloquear proyectos vitales, retrasar la formación de nuevas familias y alimentar la brecha generacional. El alquiler tampoco es una alternativa asequible.