La crisis de la vivienda, prioridad doméstica de la UE en el nuevo curso político

La crisis de la vivienda, prioridad doméstica de la UE en el nuevo curso político

El precio de la vivienda en la UE aumentó un 48% entre 2015 y 2023. "Los ciudadanos locales están siendo expulsados de nuestras ciudades. Esto es inaceptable. Necesitamos devolver las ciudades a los ciudadanos". "Ya no solo afecta a los más vulnerables sino que son también los jóvenes, familias y personas trabajadores con sueldos normales". El impacto que la emancipación tardía conlleva bloquear proyectos vitales, retrasar la formación de nuevas familias y alimentar la brecha generacional. El alquiler tampoco es una alternativa asequible.

| etiquetas: europa , ue , vivienda , emancipación , prioridad
1 comentarios
#1 Klamp
Yo creo que lo están haciendo muy bien. Agravando la, que para eso pagan los lobys
0 K 8

