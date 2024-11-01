edición general
La crisis de vivienda explicada en gráficos

Vivimos bajo el bombardeo constante de un axioma económico repetido hasta la saciedad por patronales, medios de comunicación y responsables políticos: el problema de la vivienda es, única y exclusivamente, una cuestión de falta de oferta física. Según esta tesis, hay mucha gente y pocas casas, y la única solución posible es construir más. Pero ¿y si no hubiese tal escasez de ladrillos sino más bien una escasez artificial provocada por la asignación ineficiente del stock y el arbitraje regulatorio?

Un artículo muy serio y completo en apariencia,... Requiere tiempo, gracias #0 y guardado en favoritos
