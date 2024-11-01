La crisis de natalidad en Argentina no es ideológica, es económica

Mientras los tuiteros oficiales del Gobierno se alarman por la crisis de natalidad en el país, y los defensores de la Batalla Cultural vociferan en contra del wokismo, no dan los números. Los jóvenes, sobrepasados por el trabajo, y sin capacidad de emanciparse, en vez de estar ocupados en tener casa propia o pareja, encuentran informalidad laboral y creciente uso de crédito para financiar gastos corrientes que les ahoga en deudas, cuando la morosidad entre jóvenes de 18 a 21 supera el 40%. El que tiene suerte tiene más de un trabajo, mientras el 92% de los trabajadores manifiesta estar quemado