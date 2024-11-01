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La crisis de natalidad en Argentina no es ideológica, es económica

La crisis de natalidad en Argentina no es ideológica, es económica

Mientras los tuiteros oficiales del Gobierno se alarman por la crisis de natalidad en el país, y los defensores de la Batalla Cultural vociferan en contra del wokismo, no dan los números. Los jóvenes, sobrepasados por el trabajo, y sin capacidad de emanciparse, en vez de estar ocupados en tener casa propia o pareja, encuentran informalidad laboral y creciente uso de crédito para financiar gastos corrientes que les ahoga en deudas, cuando la morosidad entre jóvenes de 18 a 21 supera el 40%. El que tiene suerte tiene más de un trabajo, mientras el 92% de los trabajadores manifiesta estar quemado

| etiquetas: argentina , jóvenes , natalidad , economía , ideología
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6 comentarios
6 3 0 K 99 Natalidad
Herumel #4 Herumel
La crisis de natalidad la produce el liberalismo economico, en todo el mundo.
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#1 BoosterFelix
¿Crisis de natalidad en La Argentina? ¿y económica encima? Esta aporofobia sí que no la he visto venir.
3 K 13
Pertinax #3 Pertinax
#1 En cambio, tu comentario sí. Hasta yo he visto proyectada la Turraseñal.
3 K 53
#5 Leon_Bocanegra
#3 a ver, yo tampoco vi venir un comentario de Boosterfelix de solo dos líneas y media.
7 K 97
Asimismov #6 Asimismov
positivo por brevedad.
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Shuquel #2 Shuquel
Son todos zurdos y no saben meterla
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