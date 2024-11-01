Crisis en el Estrecho de Ormuz 2026: El mayor choque de suministro petrolero de la historia [eng]

Las liberaciones de Reservas Estratégicas (SPR) por parte de la IEA se están consumiendo al doble del ritmo previsto, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad de resistencia si el conflicto se extiende a finales de 2026. El artículo concluye que los mercados podrían estar subestimando la naturaleza estructural de esta crisis, la cual no parece tener una resolución diplomática rápida a la vista. Países como Japón y Corea del Sur son los más afectados, al depender del Estrecho de Ormuz hasta el 84% de sus importaciones de crudo.
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La lucha contra el cambio climático os lo agradecerá
Mientras que en 2022 la administración Biden vació las reservas estratégicas de petróleo para "forzar" una bajada de precios artificial frente a la inflación, en 2026 la administración Trump recurre al arrendamiento de crudo en medio de un vacío de suministro sin precedentes.
Lo que en el pasado fue una maniobra para mejorar los datos económicos, hoy parece un intento desesperado por mitigar una… » ver todo el comentario