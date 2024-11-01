Crisis en el Estrecho de Ormuz 2026: El mayor choque de suministro petrolero de la historia [eng]

Las liberaciones de Reservas Estratégicas (SPR) por parte de la IEA se están consumiendo al doble del ritmo previsto, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad de resistencia si el conflicto se extiende a finales de 2026. El artículo concluye que los mercados podrían estar subestimando la naturaleza estructural de esta crisis, la cual no parece tener una resolución diplomática rápida a la vista. Países como Japón y Corea del Sur son los más afectados, al depender del Estrecho de Ormuz hasta el 84% de sus importaciones de crudo.