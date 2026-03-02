edición general
Crisis en clase de Religión tras perder 370.000 alumnos en un lustro

La caída de la demanda se acelera con la Lomloe. Solo en Navarra, su Ejecutivo calcula que está pagando “1.020 horas de clase que no se imparten” [Leer en modo lectura]

Cehona #2 Cehona
Educación laica. Fuera todas las religiones de la educación publica y concertada.
calde #1 calde
Vaya vergüenza meter magufadas religiosas en la educación! Hay que ser trogloditas!

:wall:

Y luego hablan de fanáticos religiosos en otros países!

:wall:
