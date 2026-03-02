·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10610
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
5364
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
3081
clics
ROSALÍA - Berghain (Live at The BRIT Awards 2026) ft. Björk
4054
clics
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
3848
clics
Lanzamientos de misiles balísticos iraníes filmados desde Baréin
más votadas
404
Fuerzas estadounidenses e israelíes atacan el Hospital Gandhi en Teherán
479
Hace 30 años creó un reproductor para la universidad: hoy su app tiene más de 6.000 millones de descargas y sigue gratis y sin anuncios
582
Francia, Alemania y Reino Unido condenan los contraataques de Irán en vez de condenar el ataque de EEUU e Israel
534
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
214
La UE pide a Irán que frene su ofensiva y respete el derecho internacional sin mencionar los ataques de Estados Unidos e Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
6
clics
Crisis en clase de Religión tras perder 370.000 alumnos en un lustro
La caída de la demanda se acelera con la Lomloe. Solo en Navarra, su Ejecutivo calcula que está pagando “1.020 horas de clase que no se imparten”
[Leer en modo lectura]
|
etiquetas
:
religión
,
educación
4
1
2
K
31
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
2
K
31
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Cehona
Educación laica. Fuera todas las religiones de la educación publica y concertada.
0
K
13
#1
calde
Vaya vergüenza meter magufadas religiosas en la educación! Hay que ser trogloditas!
Y luego hablan de fanáticos religiosos en otros países!
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y luego hablan de fanáticos religiosos en otros países!