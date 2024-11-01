·
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
35
clics
El criminal que humilló al FBI y su manifiesto
El canal de Vdelivros analiza la vida del criminal conocido como Unabomber.
|
etiquetas
:
unabomber
,
fbi
,
biografía criminal
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ElenaCoures1
Las cosas claras: Asesino y terrorista de mierda, como cualquier etarra de mierda o yihadista de mierda
A punto estuvo de echar abajo un avión de pasajeros
Echó a perder su miserable vida y se suicidó
3
K
-8
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
