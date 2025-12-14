edición general
8 meneos
58 clics

El crimen de Helena Jubany, más cerca de la verdad 24 años después

Una instrucción inicial deficiente impidió acorralar a los responsables en su momento y ahora gracias a las nuevas técnicas de ADN y al empuje de la familia, el caso está más cerca de llegar a juicio. El asesinato de Helena Jubany está hoy más cerca de esclarecerse 24 años después. La instrucción inicial se archivó en 2005 con tres sospechosos y pruebas poco concluyentes. Tras años de parálisis, una prueba científica ha permitido en 2025 hallar ADN del principal sospechoso en el jersey que vestía la víctima el día del crimen.

| etiquetas: helena jubany , crimen , 24 años , depues , cerca verdad
6 2 0 K 75 actualidad
7 comentarios
6 2 0 K 75 actualidad
Ishkar #1 Ishkar
De este caso me parece siempre fascinante que un programa de televisión fuera capaz de traer luz a un caso que parecía muerto. Kudos a Crims por ello.
0 K 11
#2 Poll
#1 También descubrieron quien era la chica que apareció colgada en Portbou.
2 K 31
Ishkar #7 Ishkar
#2 Si, este aún más mérito
0 K 11
Connect #6 Connect
#1 A ver, hace 24 años no existía la técnica que tienen ahora en investigación. Ha habido muchos avances tecnológicos. Es muy probable que si coges un caso sin resolver de hace décadas, puedas dar con nuevas pistas.

Esto no quita mérito ni por asomo a ese programa. Al revés. Gracias a ese programa se han reabierto casos que antes solo con la presión familiar era imposible, pero con la presión de medios televisivos que tienen más contactos, es más sencillo. Por suerte una cosa que se ha hecho…   » ver todo el comentario
1 K 21
#3 trasparente
Es que la investigación de la policía debió de ser tan nefasta que si nos ponemos tú y yo con el tema seguro que llegamos más lejos.
0 K 8
Suigetsu #4 Suigetsu
#3 Realmente en este caso huele más a la inutilidad y posible corrupción del juez instructor.
1 K 18
#5 Poll
#3 No fue la policía, el policía dijo en todo momento que era Santi Laiglesia, pero el sospechoso era conocido en el mundillo judicial, y entre el juez y el fiscal lo afinaron.
0 K 9

menéame