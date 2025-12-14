El crimen de Helena Jubany, más cerca de la verdad 24 años después

Una instrucción inicial deficiente impidió acorralar a los responsables en su momento y ahora gracias a las nuevas técnicas de ADN y al empuje de la familia, el caso está más cerca de llegar a juicio. El asesinato de Helena Jubany está hoy más cerca de esclarecerse 24 años después. La instrucción inicial se archivó en 2005 con tres sospechosos y pruebas poco concluyentes. Tras años de parálisis, una prueba científica ha permitido en 2025 hallar ADN del principal sospechoso en el jersey que vestía la víctima el día del crimen.